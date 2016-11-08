Змею обнаружили на борту самолета в Мексике

Фото: ТАСС

Пассажиров коммерческого авиарейса в Мексике напугала змея, по неизвестной причине оказавшаяся на свободе в салоне, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании Aeromexico, который совершал перелет из города Торреон в столицу страны. Пассажиры заметили, как змея зеленоватого цвета появилась с боковой части верхней полки для багажа.

После посадки в Мехико в самолет вошли специалисты, которые обезвредили змею. Авиакомпания начала расследование, чтобы выяснить, как рептилия оказалась в салоне.