Самолет отклонился от курса во Внуково из-за неисправного маяка

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет авиакомпании "Трансаэро" отклонился от курса при заходе на посадку во Внуково из-за неисправного маяка в аэропорту, сообщает пресс-служба перевозчика.

При посадке из-за "некорректной работы" наземного оборудования самолет немного отклонился от курса, после чего пилоты в ручном режиме изменили направление полета.

"Экипаж среагировал на сбой наземной автоматики и штатно совершил посадку в ручном режиме. Никаких опасных сближений с другими воздушными судами не было, угрозы для безопасности пассажиров не возникало", - передает "Трансаэро".

При этом некоторые СМИ сообщали об опасном для самолетов сближении и пролете Boeing авиакомпании над Москвой, что запрещено правилами воздушных перевозок.

Напомним, в столичном авиаузле Внуково с 30 октября не работает курсовой маяк, отвечающий за направление самолетов при посадке. Это была его вторая поломка - 28 октября аэропорт отправил на запасные аэродромы 11 самолетов, которые не могли сесть из-за неисправного навигационного оборудования.

Ранее в Госкорпорации по организации воздушного движения заявили, что маяк прошел летную проверку и полностью готов к обслуживанию полетов.