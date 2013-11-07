Самолет отклонился от курса во Внуково из-за неисправного маяка

Фото: ИТАР-ТАСС
Самолет авиакомпании "Трансаэро" отклонился от курса при заходе на посадку во Внуково из-за неисправного маяка в аэропорту, сообщает пресс-служба перевозчика.
При посадке из-за "некорректной работы" наземного оборудования самолет немного отклонился от курса, после чего пилоты в ручном режиме изменили направление полета.
"Экипаж среагировал на сбой наземной автоматики и штатно совершил посадку в ручном режиме. Никаких опасных сближений с другими воздушными судами не было, угрозы для безопасности пассажиров не возникало", - передает "Трансаэро".
Ссылки по теме
- Во Внуково второй раз за неделю вышел из строя курсовой маяк
- Аэропорт Внуково не смог принять 10 рейсов из-за непогоды
- В аэропорту Внуково второй раз за неделю вышел из строя курсовой маяк
При этом некоторые СМИ сообщали об опасном для самолетов сближении и пролете Boeing авиакомпании над Москвой, что запрещено правилами воздушных перевозок.
Напомним, в столичном авиаузле Внуково с 30 октября не работает курсовой маяк, отвечающий за направление самолетов при посадке. Это была его вторая поломка - 28 октября аэропорт отправил на запасные аэродромы 11 самолетов, которые не могли сесть из-за неисправного навигационного оборудования.
Ранее в Госкорпорации по организации воздушного движения заявили, что маяк прошел летную проверку и полностью готов к обслуживанию полетов.
Сайты по теме