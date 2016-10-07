Обломки пропавшего два года назад Boeing нашли на острове Маврикий

Найденные на острове Маврикий обломки самолета принадлежат Boeing 777, который пропал в позапрошлом году. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Эту информацию подтвердил министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай. Он сообщил, что идентичность фрагмента с задней кромкой крыла пропавшего авиалайнера была установлена экспертами управления транспортной безопасности Австралии.

Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Он следовал из Куала-Лумпура в Пекин. Судьба почти 250 человек неизвестна до сих пор.

За эти годы спасатели находили различные части самолетов в океане. Но в итоге выяснилось, что большинство из них не имеют отношения к пропавшему лайнеру.