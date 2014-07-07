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Москва 24

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07 июля 2014, 10:31

Российский лайнер едва не потерпел катастрофу в аэропорту Барселоны

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В Барселоне российский лайнер едва не приземлился на аргентинский

В аэропорту испанской Барселоны российский лайнер едва не приземлился на аргентинский самолет. Трагедии удалось избежать в последний момент, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел 5 июля. Аргентинский самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу и пересек ее в тот момент, когда Boeing-767 авиакомпании UTair заходил на посадку. Расстояние между самолетами составляло считанные сотни метров.

Столкновение было почти неизбежно, но российские пилоты успели произвести своевременный маневр, резко набрав высоту. Выполнив еще один круг, Boeing благополучно приземлился. Аргентинский самолет также успешно улетел в Буэнос-Айрес.

По информации МИА "Россия сегодня", причина происшествия может быть в ошибке диспетчера или пилотов Aerolineas Argentinas, которые не услышали указания диспетчера.

Судно, идущее на посадку, имеет приоритет, и никаких посторонних средств передвижения или иных препятствий в этот момент на полосе быть не должно.

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