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Российская авиакомпания-лоукостер "Добролет" планирует возобновить полеты. В настоящее время руководство ищет новые лизинговые компании в Китае и Сингапуре, которые готовы предоставить авиакомпании самолеты, сообщил в интервью интернет-изданию "Газета.Ru" генеральный директор "Добролета" Андрей Калмыков.

"В планах - развитие существующего проекта, несмотря на существующие трудности. В "Добролете" собрана прекрасная команда профессионалов, способная решать любые задачи, - отметил Калмыков, добавив, что конкретных сроков возвращения компании на рынок нет.

Напомним, лоукостер "Добролет", принадлежащий "Аэрофлоту" временно прекратил полеты с 4 августа. Авиаперевозчик подвергся санкциям со стороны ЕС как единственная компания, которая летает в Крым.

Ряд европейских контрагентов сообщил об отказе выполнять свои обязательства перед "Добролетом". Было аннулировано действие договоров лизинга, технического обслуживания и страхования воздушных судов, а также предоставления аэронавигационной информации.

Добавим, что "Добролет" договорился с американским авиастроительным концерном Boeing о поставке 16 самолетов напрямую с завода в 2017-2018 годах. По словам представителя авиаперевозчика, компания совсем недавно подписала соглашение на поставку и оплатила депозит.

Андрей Калмыков отметил, что большинство клиентов, купивших авиабилеты у "Добролета", будут перевезены другой авиакомпанией. "Общая сумма возврата пассажирам не превысит 100 миллионов руб. Возвраты будут осуществляться в полном объеме, без удержания каких-либо сборов", - сказал он.

Свой первый рейс лоукостер совершил 10 июня из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов "туда-обратно" составляла от 2 до 7 тысяч рублей. Кроме того, ожидалось, что "Добролет" будет летать в Волгоград, Самару, Пермь, Уфу, Сургут, Казань и Екатеринбург.