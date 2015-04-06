Рейс Москва – Токио вернулся в Домодедово из-за неубравшегося шасси

Фото: M24.ru

Самолет Boeing-787 авиакомпании Japan Airlines, выполнявший рейс Москва – Токио, вынужденно вернулся в Домодедово, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-службе аэропорта. Причиной экстренной посадки лайнера стала выявленная неисправность – не убиралась стойка шасси, сообщает Агентство "Москва".

По расписанию рейс должен был отправиться в 17.15. Когда пассажиры смогут отправиться в полет – пока неизвестно.

Напомним, 30 марта самолет Airbus A320 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Лайнер компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва – Бухарест, но вынужден был вернуться из-за неполадок с шасси.

А 28 марта в аэропорту Шереметьево два воздушных судна задели друг друга крыльями во время буксировки.

Один из самолетов был пустым, на борту второго находились пассажиры. Оба лайнера получили повреждения обшивки, у одного из них испорчен сигнальный датчик.