Кому и как можно летать над большими европейскими городами

Пассажирским самолетам разрешили летать над Москвой

С 7 марта впервые в истории российской авиации небо над Москвой стало открытой зоной. Теперь транзитные самолеты могут летать над столицей, однако лишь на эшелонах выше 8100 метров.

До сих пор лайнерам было запрещено залетать в пределы МКАД, что приводило к образованию пробок из транзитных судов.

Авиавласти хотят разрешить полеты над городом и для убывающих и прибывающих в московские аэропорты самолетов на эшелонах 3 км и 1,5 километра. Такая мера позволила бы увеличить пропускную способность аэропортов примерно треть, тогда как сейчас московская воздушная зона работает на пределе возможностей.

Полностью столичное небо можно открыть с разрешения мэрии Москвы и ряда компетентных федеральных органов. Но столичные власти выступают против, утверждая, что повысится шумовое загрязнение, и москвичам придется дышать выхлопными газами авиатехники.

Вместе с тем эксперты утверждают, что лишь 12% выхлопов от всего транспорта в мире приходится на авиацию. Что касается шума, в парке российских авиакомпаний порядка 90% новых лайнеров, и таким самолетам, в отличие от Ил-76 и некоторых модификаций "Туполевых" разрешено летать, например, над европейскими столицами.

Фото: ИТАР-ТАСС

Вообще в странах Европы и США ситуация с полетами над городами не такая напряженная. Ситуацию, возникшую после терактов 11 сентября в расчет, конечно, принимать не стоит.

Во-первых, в той же Европе в ряде городов существуют крупные хабы – узловые аэропорты, работающие как пункты пересадки пассажиров и имеющие высокий процент стыковочных рейсов. Расстояние от этих аэропортов до городов сопоставимо с расстояниями от Внуково, Домодедово и Шереметьево до Москвы, а вот по загруженности московские гавани сильно уступают европейских и даже не входят в десятку первых.

Самыми загруженными по состоянию на 2012 год европейские аэропорты это - в порядке убывания - лондонский Хитроу (70 миллионов человек), парижский аэропорт имени Шарля де Голля (61,6 миллиона), воздушные ворота Франкфурта (57,5 миллионов), амстердамский Схипхол (51 миллион) и мадридский Барахас (45,2 миллиона).

Для сравнения - наиболее загруженный столичный аэропорт Домодедово в рейтинге на 11-м месте с 28,2 миллионами человек. Таким образом, в европейских гаванях лайнерам разрешено летать над городами и на небольших высотах.

Фото: ИТАР-ТАСС

Разумеется, здесь далеко не все так гладко. Например, в 2011 году жители Франкфурта добились ограничения на ночные полеты лайнеров. Суд принял сторону людей, живущих вблизи аэропорта, которым мешал спать шум взлетающих и приземляющихся самолетов, и запретил полеты с 23.00 до 5.00.

Вместе с тем медленно набирающий популярность в России частный авиатранспорт за рубежом уже давно не внове, соответственно, там и запретов на полеты куда меньше, ведь частная авиация – большая индустрия с сотнями тысяч персональных самолетов и вертолетов.

И совершить воздушную прогулку, например, вокруг Лондона, или полетать над другими европейскими городами - вполне реально. Безусловно, на каждом авиаузле действуют свои правила, и существуют свои запретные зоны, о которых знают, например, только авиадиспетчеры, однако над городами где-то маршруты полетов прокладываются над реками или крупными автодорогами, над которыми, как правило, нет проводов и тому подобных помех, где-то задается определенный высотный порог, но речь не идет о нескольких километрах высоты.

Так, в Лондоне по причинам национальной безопасности без специального разрешения частным самолетам и вертолетам запрещено летать ниже 1 400 футов (около 430 метров) над стратегически важными объектами, например, над Букингемским дворцом и зданием парламента. Однако если авиалюбитель хочет попасть в такую зону, он может получить соответствующее разрешение, если подаст запрос за месяц.

Фото: facebook.com/Dmitry.Medvedev

В Москве одними из первых воздушным транспортом стали пользоваться первые лица страны – не так давно премьер-министр Дмитрий Медведев решил передвигаться на вертолете, когда позволят погодные условия, чтобы не создавать проблем на дорогах города, связанных с проездом кортежа. Так что не исключено, что либерализация воздушного пространства над городами России ускорится в ближайшее время.

Текст подготовлен по материалам газеты "Ведомости", ряда информагентств и открытых источников.