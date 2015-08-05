Boeing с отказавшим двигателем экстренно сел в Домодедове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В аэропорту Домодедово приземлился Boeing с отказавшим двигателем, сообщает Агентство "Москва".

На борту Boeing 747–400 авиакомпании "Трансаэро" маршрута Анталия – Москва находились 519 пассажиров, сведений о пострадавших нет.

В полете произошло самопроизвольное выключение одного из двигателей, и в соответствии с правилами полетов экипаж принял решение продолжать полет до Домодедово, поскольку Boeing позволяет безопасно выполнять полет на трех двигателях.

В авиакомпании, которой принадлежит самолет, добавили, что самолет не кружил над аэропортом, как сообщили некоторые СМИ.

В конце июля похожее ЧП произошло во Внукове. На борту самолета, следовавшего рейсом Самара-Москва, находились 63 пассажира. Там сработала сигнализация о разгерметизации кабины. Экипаж выполнил действия согласно руководству, снижение и заход на посадку прошли в штатном режиме.

18 июля же июля самолет авиакомпании "Газпромавиа", следовавший рейсом Москва-Ямбург, совершил аварийную посадку во Внукове по причине отказа второго двигателя. В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.