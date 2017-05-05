Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 15:08

Транспорт

Россия ужесточила погранконтроль самолетов и пассажиров из Белоруссии

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейсы между РФ и Белоруссией переведут в международные сектора российских аэропортов с 15 мая 2017 года. Пассажиры, не являющиеся гражданами этих стран, будут проходить пограничный контроль. Об этом сообщает РИА Новости.

Граждане России и Белоруссии при этом смогут пересекать границу по внутренним паспортам, как и раньше. Единственное изменение – необходимость сохранять посадочный талон, который нужно будет предъявлять по прибытии в Россию. Ставить отметку о пересечении границы в паспорте не будут.

В феврале 2017 года Белоруссия открыла безвизовый въезд для граждан 80 стран, среди которых есть США, Япония, Бразилия и другие.

