Следствие по крушению Ту-154 в Сочи продлили на два месяца

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Следствие по уголовному делу о крушении военного самолета Ту-154 в районе Сочи 25 декабря продлили еще на два месяца, сообщает РИА Новости.

Это делается для того, чтобы провести необходимые следственные действия и собрать исчерпывающие доказательства по делу. 25 февраля следствие уже продлевалось на аналогичный срок.

Ту-154 Минобороны потерпел крушение в Черном море рядом с Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе – военнослужащие вооруженных сил, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители СМИ и врач Елизавета Глинка.

В качестве версий авиакатастрофы назывались ошибка пилота и перегруз на борту.