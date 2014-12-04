Самолет Хабаровск - Москва совершил вынужденную посадку в Якутске

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В аэропорту Якутска совершил экстренную посадку самолет, летевший по маршруту Хабаровск - Москва, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Командир лайнера авиакомпании "Трансаэро" принял такое решение после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо. К трапу подъехала бригада "скорой" и доставила пожилую женщину в больницу. Как добавляет ТАСС, состояние женщины стабилизировалась после оказания ей медицинской помощи.

В пресс-службе аэропорта отметили, что с самим самолетом все в порядке. Авиалайнер "Трансаэро" вылетел в Москву в 07.31 по московскому времени. Количество пассажиров на борту самолета не уточняется.

Отметим, накануне самолет, летевший из Москвы в Воркуту совершил вынужденную посадку в аэропорту Салехарда. Инцидент с лайнером CRJ-100 авиакомпании "РусЛайн" произошел во вторник вечером в аэропорту Воркуты. При заходе на посадку не сработали механизмы крыла.

При этом взлетно-посадочная полоса аэропорта не позволяла посадить воздушное судно с такими неисправностями.

Командир самолета принял решение об уходе на запасной аэропорт Салехарда, где имелась полоса, достаточно длинная для приземления.