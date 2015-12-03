В российский самолет в Корее ударила молния

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В российский самолет при посадке в аэропорту Сеула ударила молния. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Молния ударила в самолет А330 компании "Аэрофлот". Спустя два часа этот самолет вылетел обратно в Шереметьево. Каких либо повреждений лайнер не получил.

Напомним, два пассажирских самолета были задеты разрядом молнии при взлете и посадке в Шереметьеве 27 июля.

Разряд молнии оставил следы на фюзеляже Boeing-737, вылетавшего в Новый Уренгой утром около 10:00. Экипаж самолета доложил о подозрении на попадание молнии во время набора высоты, однако команда приняла решение продолжать полет. Повреждение в хвостовой части фюзеляжа обнаружилось по прибытии самолета.

Еще один разряд попал в самолет с Кипра, заходивший на посадку в 23:00. После посадки на осмотре были обнаружены следы оплавления в районе одной из дверей.

Никто из пассажиров и членов экипажей в результате инцидентов не пострадал.