03 ноября 2015, 16:23

Транспорт

Рейс "Когалымавиа" Москва – Хургада отправится с задержкой на 14 часов

В Домодедово задерживается вылет самолета "Когалымавиа"

Рейс компании "Когалымавиа" Москва – Хургада отправится с задержкой на 14 часов сообщает Агентство "Москва".

Самолет должен был вылететь в 4.00, но вместо этого отправится в 18.00. Причина задержки не сообщается.

Ранее Ространснадзор выдал "Когалымавиа" предписание о недопуске к эксплуатации самолетов Airbus А321 "до оценки факторов причин авиапроисшествия и принятия корректирующих мероприятий".

Напомним, 31 октября на территории Синайского полуострова разбился Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, погибли 224 человека. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сюжет: Катастрофа Airbus А321 в Египте
самолеты Когалымавиа задержки рейсов авиа и аэропорты

