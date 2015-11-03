Ряд российских и зарубежных авиакомпаний отказались от полетов над Синаем

Фото: m24.ru/Александр Авилов

После авиакатастрофы с самолетом A321, ряд российских и зарубежных авиакомпаний отказались от полетов над Синайским полуостровом, следуя официальным рекомендациям Евроконтроля и просьбе авиавластей Египта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

В числе таких компаний Emirates, Etihad Airways, flydubai, Air Arabia, Qatar Airways, Jazeera Airways (Кувейт), Gulf Air (Бахрейн), Air France и Lufthansa, Jetairfly (Бельгия), Thomas Cook Airlines (Великобритания), Air Berlin.

Авиаперевозчики отодвинули маршруты самолетов, которые выполняют перелет через южную честь Средиземного моря, на север, ближе к Кипру. Также Минтранс ФРГ дал указание всем немецким перевозчикам облетать не только север Синая, но и юго-восток полуострова.

Из российских перевозчиков, об изменении своих маршрутов заявили "Уральские авиалинии", "Оренбургские авиалинии", NordWind, IFLY (чартерный партнер туроператора TEZ TOUR), а также "Когалымавиа".

Такие рекомендации даются авиакомпаниям не впервые. В 2014 году Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA) и Росавиация, а также в 2015 году – Федеральная авиационная администрация США (FAA) уже призывали отказаться от перелетов через Синайский полуостров. Причиной для предупреждения стали действия боевиков на этой территории.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей. В результате трагедии никто из находившихся на борту людей не выжил.

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".