03 мая 2017, 14:56

Пассажир рейса Токио – Лос-Анджелес снял драку двух попутчиков

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Два пассажира рейса Токио – Лос-Анджелес подрались в самолете. Видео появилось на канале current events 24/7 в YouTube.

По информации CNN, ролик снял попутчик мужчин. Он рассказал, что пассажир в красной рубашке подошел к сидящему позади него мужчине и начал оскорблять его, а затем ударил. Завязалась драка, хотя второй мужчина не давал обидчику для этого поводов.

Сотрудники авиакомпании не смогли разнять пассажиров, но позднее их все-таки успокоил один из попутчиков.

Мужчина, устроивший потасовку, покинул самолет в сопровождении персонала авиакомпании.

Видео: youtube/пользователь: current events 24/7

