В МИДе Кипра рассказали о нелогичных требованиях угонщика самолета EgyptAir

Фото: ТАСС/AP/Petros Karadjias

Угонщик самолета авиакомпании EgyptAir выдвигал нелогичные требования, которые никак не были связаны между собой. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис, который возглавлял кризисный штаб в министерстве. В частности, он подтвердил, что угонщик лайнера требовал дозаправить самолет и вылететь в Стамбул.

"После того, как большинство пассажиров покинули самолет, угонщику сообщили, что его требования не будут выполнены. Он заявил, что тогда взорвет воздушное судно. В тот момент на борту оставались члены экипажа и двое подданных Великобритании", – приводит слова министра газета Cyprus Mail.

По словам Касулидиса, угонщик понял, что "нет никаких шансов, что его требования будут выполнены", когда членам экипажа удалось покинуть лайнер через кабину пилотов. После этого он принял решение отпустить оставшихся заложников.

Все заложники египетского самолета А320 освобождены

Египтянин также предпринял попытку побега из самолета, но был арестован кипрскими службами безопасности. Полиция уже провела обыск захваченного самолета и не нашла каких-либо следов взрывчатки. Предполагаемый "пояс смертника", которые был на угонщике, состоял из чехлов мобильных телефонов.

Мотивы данного преступления до сих пор остаются не выясненными. "Сначала он требовал передать его бывшей супруге письмо, затем изменил свои требования и хотел какие-то вещи от представителей Европейского союза, что не имело никакой логики", – подчеркнул глава МИД Кипра. Он подтвердил, что угонщик требовал освобождения женщин из египетских тюрем, однако позже сменил свое требование.

"Его требования не были ни логически продуманными, не связанными между собой", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Кипра.

Напомним, утром 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета A320 компании EgyptAir, следовавшего из Александрии в Каир. На борту угнанного лайнера оказалось 81 человек. Вскоре самолет приземлился в аэропорту Ларнака на Кипре и захватчик начал постепенно отпускать заложников. Похитителем оказался рецидивист со стажем 59-летний египтянин Сейф ад-Дин Мустафа.

В Ростуризме уже заявили, что угон самолета не повлияет на авиасообщение России и Египта. "Дискуссия между Россией и Египтом будет протекать на фоне других аргументов и обстоятельств", – заявил советник главы Федерального агентства по туризму Иван Введенский.