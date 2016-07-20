На рейс Благовещенск – Москва не поместились 17 человек

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет компании "Вим-Авиа", который прилетел из Москвы в Благовещенск с опозданием более чем на сутки, из-за совмещения двух рейсов не смог вместить всех пассажиров. 17 человек полетят в столицу рейсом этой компании в четверг, сообщает РИА Новости.

Рейс компании "Вим-Авиа" по маршруту Москва – Благовещенск – Москва, задержался больше, чем на сутки. Он должен был прибыть в Благовещенск в 08:00 (02:00 по московскому времени) во вторник, однако задержка составила более 30 часов.

Boeing-767-300 должен был забрать пассажиров с билетами на 19 и на 20 июля. Не поместившиеся 17 человек вылетят в Москву завтра в 10:00 (04:00 по московскому времени).

Также почти на 16 часов был задержан рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Мурманска в Шереметьево. Это произошло из-за технической неисправности самолета.

Изначально самолет должен был вылететь из Мурманска в 02:55 по московскому времени, теперь ориентировочное время его вылета – 18:40. Пассажиры в настоящее время находятся в здании аэропорта.