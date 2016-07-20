Почти на 16 часов задерживается рейс из Мурманска в Москву

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Мурманска в Шереметьево задержан почти на 16 часов из-за технической неисправности самолета, сообщает ТАСС.

Изначально самолет должен был вылететь из Мурманска в 02:55 по московскому времени, теперь ориентировочное время его вылета – 18:40. Пассажиры в настоящее время находятся в здании аэропорта.

Первоначально рейс был задержан из-за позднего прибытия самолета в местный аэропорт Мурмаши. После того, как пассажиры с опозданием более чем на 1 час заняли свои места в салоне, предположительно, возникли проблемы с закрытием входной двери самолета.

Спустя примерно 30 минут пассажирам объявили, что вылет задерживается, и попросили покинуть борт самолета. Техническая неисправность произошла с новейшим российским самолетом "Сухой Суперджет".

Ранее почти на сутки был задержан рейс авиакомпании "Вим-Авиа" из Москвы в Благовещенск.