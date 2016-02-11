Самолет с российскими туристами совершил аварийную посадку в Доминикане

На борту российского Boeing в Доминикане возник пожар

В Доминиканской Республике совершил аварийную посадку лайнер Boeing-777 российской авиакомпании Orenair, следовавший в Москву, сообщает портал BNO News.

Во время полета обнаружилась поломка одного из двигателей. Пилоты в срочном порядке приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Для обеспечения безопасного приземления лайнер около двух часов кружил в воздухе, чтобы израсходовать запасы горючего - свыше 80 тонн.

Самолет совершил посадку в аэропорту Пунта-Каны. На борту самолета находились 351 пассажир и 20 членов экипажа, никто из них не пострадал. Специальная комиссия расследует обстоятельства инцидента.

Российские туристы размещены в гостиничном комплексе города Баваро и сегодня отправятся на родину другим рейсом авиакомпании Orenair, осуществляющей чартерные рейсы в Россию и другие страны из Пунта-Кана.