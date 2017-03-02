Первый "леолет" появился в России

Фото: Авиакомпания "Россия"/Алексей Переславцев

В парке авиакомпании "Россия" появился самолет в уникальной ливрее – на нос Boeing 777-300 нанесено изображение морды дальневосточного леопарда.

Борт с пятнистым хищником получил имя "Уссурийск", сообщили в АНО "Дальневосточные леопарды".

Решение о пополнении флота воздушным судном в оригинальной раскраске было принято с целью поддержать природоохранные инициативы, проводимые в рамках Года экологии в России. Самолет в оригинальном оформлении будет летать по наиболее востребованным маршрутам в города Дальнего Востока, по популярным курортным направлениям как внутри России, так и за ее пределами.