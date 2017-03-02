Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 00:43

Транспорт

Первый "леолет" появился в России

Фото: Авиакомпания "Россия"/Алексей Переславцев

В парке авиакомпании "Россия" появился самолет в уникальной ливрее – на нос Boeing 777-300 нанесено изображение морды дальневосточного леопарда.

Борт с пятнистым хищником получил имя "Уссурийск", сообщили в АНО "Дальневосточные леопарды".

Решение о пополнении флота воздушным судном в оригинальной раскраске было принято с целью поддержать природоохранные инициативы, проводимые в рамках Года экологии в России. Самолет в оригинальном оформлении будет летать по наиболее востребованным маршрутам в города Дальнего Востока, по популярным курортным направлениям как внутри России, так и за ее пределами.

История вопроса

Напомним, в 2015 году в авиакомпании "Трансаэро" был создан "тигролет" – на носу самолета Boeing 747-400 была изображена морда амурского тигра. Тигриный окрас самолет получил в рамках проекта "Полосатый рейс", который призван привлечь внимание международной и российской общественности к охране окружающей среды и сохранению редких и исчезающих видов животных.
