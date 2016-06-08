Форма поиска по сайту

08 июня 2016, 14:30

Названы точки запуска фейерверков на День России

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Определены места запуска праздничных фейерверков в честь Дня России в Москве, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Салюты прогремят на 23 площадках, расположенных в парках и зонах отдыха. Площадки оборудуют в восьми округах – Центральном, Восточном, Северо-Восточном, Юго-Восточном, Южном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном.

Полюбоваться огнями в небе 12 июня можно будет в таких парках, как "Музеон", "Красная Пресня", Таганский, "Эрмитаж", саду имени Баумана, на Большом Москворецком мосту, на ВДНХ, в Лианозовском и Бабушкинском парках, в "Кузьминках", в парке имени Артема Боровика, на берегу Москвы-реки напротив пляжа в Серебряном бору, в Парке Победы на Поклонной горе.

С полным перечнем площадок можно ознакомиться по ссылке. Начало всех фейерверков назначено примерно на 22:00.

