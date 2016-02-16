Салют на День защитника Отечества в Москве устроят на 15 площадках

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Салют на День защитника Отечества (23 февраля) запустят в 15 точках Москвы, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности.
На каждой точке дадут по 30 залпов с интервалом в 20 секунд. Начало всех салютов – 21:00.
Полюбоваться фейерверком можно будет в следующих местах:
|Административный округ
|Территория
|Адрес
|ЗАО
|Парк Победы
|400 метров от музея на Аллее Партизан
|ЗАО
|Парк Победы
|Холм у входной площадки
|ЗАО
|Ново-Переделкино
|Улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда
|ЦАО
|Лужнецкая набережная
|Напротив Большой спортивной арены Олимпийского комплекса
|СВАО
|Всероссийский выставочный центр
|Площадь между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей
|СВАО
|Лианозово
|Новгородская улица, дом 38 (парк "Черемянка" на берегу пруда)
|ЮВАО
|Парк Кузьминки
|улица Заречье, площадка РОСТО
|ВАО
|Измайловский парк культуры и отдыха
|Площадка на берегу пруда в городке им. Баумана
|ЮЗАО
|Обручевский
|Универсальная спортивная площадка (60 метров юго-восточнее главного корпуса РУДН)
|ЮЗАО
|Южное Бутово
|500 метров южнее дома 63 по улице Адмирала Лазарева (берег пруда)
|СЗАО
|Парк за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"
|Улица Рословка, дом 5
|СЗАО
|Покровское-Стрешнево
|Аэродром Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
|САО
|Левобережный
|Улица Фестивальная, дом 2б (вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов" в Парке Дружбы)
|ЗелАО
|Зеленоград
|Парк Победы, на нижняя площадка фонтана на берегу пруда
|ТиНАО
|городской округ Троицк
|300 метров северо-восточнее владения 11 по Физической улице (Троицкое подразделение физического института им. П.Н. Лебедева)
Салютная точка в Южном административном округе будет определена в ближайшее время. На территории Нагатинской поймы салют в этом году запускать не будут из-за строительных работ.