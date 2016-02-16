Форма поиска по сайту

16 февраля 2016, 15:23

Салют на День защитника Отечества в Москве устроят на 15 площадках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Салют на День защитника Отечества (23 февраля) запустят в 15 точках Москвы, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности.

На каждой точке дадут по 30 залпов с интервалом в 20 секунд. Начало всех салютов – 21:00.

Полюбоваться фейерверком можно будет в следующих местах:


Административный округТерриторияАдрес
ЗАОПарк Победы400 метров от музея на Аллее Партизан
ЗАОПарк ПобедыХолм у входной площадки
ЗАОНово-ПеределкиноУлица Федосьино, дом 18, на берегу пруда
ЦАОЛужнецкая набережнаяНапротив Большой спортивной арены Олимпийского комплекса
СВАОВсероссийский выставочный центрПлощадь между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей
СВАОЛианозовоНовгородская улица, дом 38 (парк "Черемянка" на берегу пруда)
ЮВАОПарк Кузьминкиулица Заречье, площадка РОСТО
ВАОИзмайловский парк культуры и отдыхаПлощадка на берегу пруда в городке им. Баумана
ЮЗАООбручевскийУниверсальная спортивная площадка (60 метров юго-восточнее главного корпуса РУДН)
ЮЗАОЮжное Бутово500 метров южнее дома 63 по улице Адмирала Лазарева (берег пруда)
СЗАОПарк за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин"Улица Рословка, дом 5
СЗАОПокровское-СтрешневоАэродром Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе
САОЛевобережныйУлица Фестивальная, дом 2б (вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов" в Парке Дружбы)
ЗелАОЗеленоградПарк Победы, на нижняя площадка фонтана на берегу пруда
ТиНАОгородской округ Троицк 300 метров северо-восточнее владения 11 по Физической улице (Троицкое подразделение физического института им. П.Н. Лебедева)

Салютная точка в Южном административном округе будет определена в ближайшее время. На территории Нагатинской поймы салют в этом году запускать не будут из-за строительных работ.

