Салют на День защитника Отечества в Москве устроят на 15 площадках

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Салют на День защитника Отечества (23 февраля) запустят в 15 точках Москвы, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности.

На каждой точке дадут по 30 залпов с интервалом в 20 секунд. Начало всех салютов – 21:00.

Полюбоваться фейерверком можно будет в следующих местах:

Административный округ Территория Адрес ЗАО Парк Победы 400 метров от музея на Аллее Партизан ЗАО Парк Победы Холм у входной площадки ЗАО Ново-Переделкино Улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда ЦАО Лужнецкая набережная Напротив Большой спортивной арены Олимпийского комплекса СВАО Всероссийский выставочный центр Площадь между северными воротами ВВЦ и Сельскохозяйственной улицей СВАО Лианозово Новгородская улица, дом 38 (парк "Черемянка" на берегу пруда) ЮВАО Парк Кузьминки улица Заречье, площадка РОСТО ВАО Измайловский парк культуры и отдыха Площадка на берегу пруда в городке им. Баумана ЮЗАО Обручевский Универсальная спортивная площадка (60 метров юго-восточнее главного корпуса РУДН) ЮЗАО Южное Бутово 500 метров южнее дома 63 по улице Адмирала Лазарева (берег пруда) СЗАО Парк за физкультурно-оздоровительным комплексом "Аквамарин" Улица Рословка, дом 5 СЗАО Покровское-Стрешнево Аэродром Тушино, 500 метров юго-западнее Волоколамского шоссе САО Левобережный Улица Фестивальная, дом 2б (вблизи скульптурной композиции "Дружба континентов" в Парке Дружбы) ЗелАО Зеленоград Парк Победы, на нижняя площадка фонтана на берегу пруда ТиНАО городской округ Троицк

300 метров северо-восточнее владения 11 по Физической улице (Троицкое подразделение физического института им. П.Н. Лебедева)

Салютная точка в Южном административном округе будет определена в ближайшее время. На территории Нагатинской поймы салют в этом году запускать не будут из-за строительных работ.