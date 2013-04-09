Москвичи увидят сакуру и магнолии на весеннем фестивале цветов

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи смогут увидеть сакуру, магнолии и редкие древовидные пионы на весеннем фестивале цветов. Выставка пройдет в Ботаническом саду МГУ с 20 апреля по 2 июня.

На фестивале посетители смогут увидеть первоцветы, тюльпаны, нарциссы и гиацинты. Луковичные растения сотрудники сада высаживают каждую осень, а весной они зацветают.

В нескольких местах сада зацветут дальневосточные сакуры, как обычные - с белыми цветками, так и крупноцветковые и даже пурпурнолистные.

Помимо сакуры в саду можно будет наблюдать цветение различных сортов сирени, груш и даже абрикосов.

В конце мая свои бутоны раскроют древовидные пионы - редкие растения, чьи цветки достигают 20 сантиметров в диаметре.