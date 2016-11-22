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Ж/Д и вокзалы

22 ноября 2016, 18:01

Пользователи Tуту.ру смогут купить билеты на поезд через Telegram

сайты и приложения ж/д и вокзалы

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Туристический сервис Туту.ру запустил бот для Telegram, сообщили в пресс-службе компании. Теперь пользователи сервиса могут покупать билеты на поезд через мессенджер.

При покупке можно выбирать места на схеме вагона, пользоваться скидками и спецтарифами РЖД. Пассажир также может сдать билет онлайн в личном кабинете Туту.ру.

Чтобы добавить бота в поиске необходимо ввести его имя: TutuTrainBot. С ним можно общаться почти как с человеком. Бот постоянно будет давать подсказки, что нужно сделать. Достаточно ввести откуда, куда и когда планируется поездка.

К примеру, что уехать из Москвы в Санкт-Петербург 30 ноября, нужно написать через запятую: Москва, Санкт-Петербург, 30.11.2016. Бот покажет два удобных варианта: самый быстрый и самый дешевый поезда.

Об истории возникновения ботов и секрете их успеха, читайте в материале m24.ru "Чатботы: как они появились и почему стали такими популярными".

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