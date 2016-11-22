"Одноклассники" запустили секретные группы

Фото предоставлено пресс-службой "Одноклассников"

Социальная сеть "Одноклассники" запустила новый формат – секретные группы, сообщает пресс-служба сервиса.

Секретные группы, в отличие от закрытых, остаются невидимыми для других пользователей. Кроме того, их невозможно найти с помощью внутреннего поиска или увидеть в списке групп друзей. Попасть туда можно единственным способом – через приглашение от администратора и модератора группы. Никому, кроме участников и приглашенных группы, не видно ее название, аватарка и другие материалы.

Чтобы сделать группу секретной, достаточно включить настройку "Секретная группа" в разделе "Настройка публичности".

Кроме того, теперь с помощью специальной настройки можно внести маркировку "18+" для групп, содержащих контент с возрастными ограничениями, перекрыв таким образом доступ к ней пользователей младшего возраста. В такую группу невозможно будет не только войти людям младшего возраста, но и увидеть ее при поиске.