Автозапуск видео заработал во "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"ВКонтакте" включила автозапуск видео во вторник, говорится в сообщении на сайте социальной сети.

Разработчики обещают, что новая функция максимально упростит просмотр видео. Теперь ролики в ленте новостей и на персональных страничках запускаются самостоятельно. Посмотреть запись из путешествия друзей или клип любимого музыканта можно без всяких дополнительных действий для воспроизведения.

Звук при автозапуске проигрываться не будет и включится только по клику на видео. Если автозапуск видео будет отвлекать от чтения новостей или потреблять слишком много трафика, его можно будет отключить в настройках. Также в мобильных приложениях можно будет указать, при каком типе соединения разрешено автоматически запускать видеозаписи.

Видеоплеер автоматически подберет оптимальное качество видео, в зависимости от скорости интернета. Автозапуск пока доступен лишь в полной версии сайта. Позже он должен появиться в мобильных приложениях для iPhone и Android.