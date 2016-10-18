Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 17:22

Технологии

Автозапуск видео заработал во "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

"ВКонтакте" включила автозапуск видео во вторник, говорится в сообщении на сайте социальной сети.

Разработчики обещают, что новая функция максимально упростит просмотр видео. Теперь ролики в ленте новостей и на персональных страничках запускаются самостоятельно. Посмотреть запись из путешествия друзей или клип любимого музыканта можно без всяких дополнительных действий для воспроизведения.

Звук при автозапуске проигрываться не будет и включится только по клику на видео. Если автозапуск видео будет отвлекать от чтения новостей или потреблять слишком много трафика, его можно будет отключить в настройках. Также в мобильных приложениях можно будет указать, при каком типе соединения разрешено автоматически запускать видеозаписи.

Видеоплеер автоматически подберет оптимальное качество видео, в зависимости от скорости интернета. Автозапуск пока доступен лишь в полной версии сайта. Позже он должен появиться в мобильных приложениях для iPhone и Android.

Видеозаписи "ВКонтакте" – одни из самых востребованных сервисов этой социальной сети. Пользователи загружают 1,4 миллиона видеороликов в сутки. Этот показатель увеличился в два раза за последние шесть месяцев и продолжает расти.
сайты и приложения Вконтакте

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика