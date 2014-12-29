Проект "Арт-зима" стартовал в саду "Эрмитаж"

"Афиша": В саду "Эрмитаж" стартовала "Арт-зима"

В саду “Эрмитаж” стартовала "Арт-зима", которая продлится до 10 января. За две недели в саду пройдут несколько театральных и музыкальных перфомансов, вырастет таинственный арт-лес и появится сладкий город Конфетинсбург, сообщает телеканал "Москва 24".

В предпраздничные дни в саду "Эрмитаж" можно встретить Деда Мороза и Снегурочку, которые представят игры и развлечения из мира будущего. Но главное веселье обеспечат не артисты и аниматоры, а сами посетители. Они будут мастерить арт-елки из самых необычных материалов, например, из резины и искусственного меха.

Мастер-классы проведут архитекторы, дизайнеры и художники. В итоге в саду "высадят" арт-лес.

На Рождество подготовили музыкальные и театральные программы. Ожидается необычная трактовка классических композиций, пантомима и представление Театра теней по мотивам сказки Гофмана "Щелкунчик".



"Мы делаем упор на арт и искусство. Это балет, световое шоу, необычные перформансы, инсталляции", - рассказала PR-директор сада "Эрмитаж" Виктория Чеглакова.

Добавим, что на небольшой площади сада "Эрмитаж" открылась новогодняя ярмарка с угощениями и горячими напитками.

Вход на все мероприятия свободный.