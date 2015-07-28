Международный джазовый фестиваль пройдет в саду "Эрмитаж"

Фото: m24.ru/ Владимир Яроцкий

На два дня сад "Эрмитаж" превратится в крупнейший джазовый форум: 15-го и 16-го августа там пройдет XVIII Московский Международный фестиваль джаза.

Фестиваль уже стал традицией, ежегодно на него приезжают российские и мировые знаменитости. Нынче гости мероприятия смогут услышать трубача Джейсона Палмера с квартетом Алексея Подымкина, биг-бэнд "Орфей" и Анну Бутурлину, трио Йорга Ляйхтфрида с саксофонистом Вольфгангом Пушнигом, Ива Корнелиуса, квартет барабанщика Павла Тимофеева и многих других звезд джазовой сцены. С подробной программой можно ознакомиться на сайте.

Помимо этого, на аллее сада будет создана музыкальная лаундж-зона в стиле речных пароходов, которые плавали по Миссисипи в 20-х годах XX века. Также для гостей оборудуют площадку современной музыки Beat Jazz, где каждому предоставят возможность стать композитором.

Родители могут приводить с собой детей и не бояться, что им нечем будет заняться. Для малышей проведут специальные музыкально-образовательные программы. Также в этом году будет выделена особая площадка,