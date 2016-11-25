"Москва онлайн" покажет ледовый спектакль "Золушка" с олимпийскими чемпионами

26 ноября в саду "Эрмитаж" состоится торжественное открытие самого романтичного катка столицы. Посетители парка наденут коньки и маски и станут главными действующими лицами на венецианском мини-карнавале. Также гости радостного праздника смогут принять участие в забеге на льду, веселых соревнованиях и мастер-классах.

Прекрасным украшением дня станет спектакль "Золушка" в исполнении Театра ледовых миниатюр. На лед выйдут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и заслуженный тренер России Игорь Бобрин.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 26 ноября в 18:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

