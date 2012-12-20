В Саду "Эрмитаж" выступят актеры французского уличного театра

Фото: quidams.com

В Саду "Эрмитаж" 3 января выступит труппа французского уличного театра Quidams. Артисты привезли в российскую столицу спектакль "Сон Герберта", который уже показывали на нескольких крупных международных арт-выставках, а также на Чемпионате мира по футболу в 1998 году, на Euro 2000 и на Euro 2004.

Зрителей ждет настоящее шоу, яркое и впечатляющее. Артисты будут выступать на ходулях в огромных четырехметровых костюмах.

"Не произнося ни слова, с помощью жестов они расскажут удивительную историю о встрече, путешествии, чудесах и мечте. Также зрителям покажут небесную световую инсталляцию", - рассказали организаторы.

Добавим, что французские артисты будут путешествовать по московским паркам со 2 по 7 января. Представления дадут две группы актеров, которые затем объединятся для большого рождественского шоу на Площади Революции.