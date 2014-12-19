Театральное шоу организуют в саду "Эрмитаж" на открытии новогоднего сезона

Фото: M24.ru

Новогодний сезон стартует в саду "Эрмитаж" 26 декабря. Темой сезона станет искусство. Посетители увидят театральное шоу с элементами оптических иллюзий и услышат классическую музыку в современной обработке.

Классику и современность в своем выступлении будет сочетать балерина, которая представит собравшимся свою праздничную программу. Изюминка номера в том, что выступать балерина будет в стеклянном снежном шаре.

В саду обещают установить необычную рождественскую ель, которая будет менять форму и цвета. Необычные арт-объекты, символизирующие празднично украшенные ели, будут появляться в "Эрмитаже" в течение всего новогоднего сезона.

Каждый желающий может проконсультироваться у опытного мастера и соорудить собственную арт-ель. Все деревца станут частью большого арт-леса.

"Насытиться не только впечатлениями, но и вкусной пищей можно будет возле домиков-кафе, которые предложат посетителям сада горячие напитки и всевозможные угощения", - сообщили в саду "Эрмитаж".

Новогодний сезон стартует в 18.00. Вход в сад "Эрмитаж" бесплатный.