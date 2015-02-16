В Саду "Эрмитаж" на Масленицу будут продавать нарциссы и гиацинты

Фото: mosgorsad.ru

В Саду "Эрмитаж" на Масленицу откроется маркет, где можно будет купить первые весенние цветы – гиацинты и нарциссы. Кроме того, все гости смогут полакомиться традиционным для праздника угощением – блинами. Все желающие попробуют также самостоятельно приготовить блины в электрических блинницах.

В рамках празднования Масленицы в Саду "Эрмитаж" проведут уроки танцев. А на сцене выступит коллектив "Мадре Виктория", солистка которого владеет уникальной техникой пения "канте хондо" ("глубокое пение").

На "блинный" праздник в парке также устроят уличные спектакли и игры. В 17.00 состоится тожественное сожжение чучела Масленицы.

Начинается масленичная неделя

Праздник состоится 22 февраля с 12.00 до 17.00, вход свободный.

Напомним, Москва отмечает Масленицу всю наступившую неделю, с 16 февраля.

Праздничные гулянья пройдут не только в центре, но и в парках на окраинах столицы. О том, как и где отметить Масленицу, можно прочесть тут.