В Саду "Эрмитаж" на Масленицу будут продавать нарциссы и гиацинты

Фото: mosgorsad.ru
В Саду "Эрмитаж" на Масленицу откроется маркет, где можно будет купить первые весенние цветы – гиацинты и нарциссы. Кроме того, все гости смогут полакомиться традиционным для праздника угощением – блинами. Все желающие попробуют также самостоятельно приготовить блины в электрических блинницах.
В рамках празднования Масленицы в Саду "Эрмитаж" проведут уроки танцев. А на сцене выступит коллектив "Мадре Виктория", солистка которого владеет уникальной техникой пения "канте хондо" ("глубокое пение").
На "блинный" праздник в парке также устроят уличные спектакли и игры. В 17.00 состоится тожественное сожжение чучела Масленицы.
Праздник состоится 22 февраля с 12.00 до 17.00, вход свободный.
Напомним, Москва отмечает Масленицу всю наступившую неделю, с 16 февраля.
Праздничные гулянья пройдут не только в центре, но и в парках на окраинах столицы. О том, как и где отметить Масленицу, можно прочесть тут.
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