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Фестивали

15 июля 2014, 16:41

Александр Пушной проведет в саду "Эрмитаж" массовый урок немецкого

сад Эрмитаж Россия Германия фестивали и праздники Немецкий культурный центр имени Гете

Фото: PR-агентство "Заводной апельсин"

В саду "Эрмитаж" 13 и 14 сентября пройдет фестиваль немецкого языка и литературы "Немецкий в кубе", сообщило во вторник PR-агентство "Заводной апельсин".

В рамках фестиваля музыкант и телеведущий Александр Пушной проведет урок немецкого языка, который может войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый урок в мире. Мероприятие начнется в 15.00 13 сентября. Всех слушателей ожидают ожидают немецкие шутки и скетчи, рассказ о самых длинных, странных или удивительных немецких словах, интересные факты о языке и даже подборка "крепких" немецких выражений. В конце урока Александр Пушной устроит шуточный экзамен для всех "учеников".

Гостей фестиваля ждут книжная ярмарка, точная копия печатного станка Иоганна Гуттенберга, языковые мастер-классы и выступления артистов из России и Германии. Хедлайнером фестиваля станет немецкий артист CRO, выступающий в маске панды, которого европейские критики называют будущим немецкого рэпа. Дети и их родители смогут посетить языковые уроки, и игровые, и настоящие, поучаствовать в немецкой озвучке мультфильма и даже поступить в настоящий Университет детей.

Фестиваль откроет российскую часть перекрестного года русского языка и литературы в Германии и немецкого языка и литературы в России. Организаторами этого события стали посольство Германии в Москве и Гете-Институт - мировая сеть культурных и языковых центров, посвященных немецкой культуре и языку.

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