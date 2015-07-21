Около 240 бахчевых развалов откроются в Москве 3 августа

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

3 августа в столице начнут работать порядка 240 точек по продаже арбузов и дынь, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Открываем сезон как обычно, сразу после Дня ВДВ, 3 августа. Первые арбузы будут стоить не дешевле 20 рублей за килограмм", – приводит слова Немерюка корреспондент m24.ru.

Однако в пик сезона, который приходится на конец августа, цены упадут уже до 13–15 рублей за килограмм. Дыни из Средней Азии при этом будут стоить от 30 до 40 рублей за килограмм.

Алексей Немерюк также добавил, что цены на бахчевые будут зависеть от урожая. "Ситуация непростая – сильная засуха в Волгограде и Астрахани. Китайский сорт, который там выращивают, уже созрел, но он не очень вкусный. Отечественные сорта арбузов в Поволжье созревают ближе к 15 августа", – резюмировал глава департамента торговли и услуг.

Можно ли есть ранние арбузы

Ранее власти Москвы объявили 13 конкурсов по размещению бахчевых развалов. Они разместятся в Юго-Западном и Зеленоградском административных округах.

Заявки для участия в торгах принимаются по 31 июля, итоги аукционов будут подведены 4 августа. Предприниматель получает право размещать нестационарные объекты с назначением "бахчевые культуры" на земельном участке площадью 4 квадратных метра в течение пяти лет, при этом торговую деятельность он может вести с августа по октябрь.

"Стартовая цена по каждому из девяти лотов, расположенных на юго-западе города, составляет 20 тысяч рублей, стоимость одного из четырех лотов с расположением в Зеленограде - 16 тысяч рублей. Участники аукциона будут торговаться за размер ежемесячной платы на право размещения торговой точки", – заявил глава департамента Геннадий Дегтев.

В ближайшее время на аукционы будет выставлено более 200 нестационарных торговых объектов для торговли бахчевыми культурами.

При этом все настационарные торговые объекты под бахчевые культуры должны быть выполнены в лаконичном стиле по типовому архитектурному решению, разработанному комитетом по архитектуре и градостроительству.