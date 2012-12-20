Как выбрать и сохранить новогоднюю елку

В Москве открываются более 200 елочных базаров. Чтобы выбрать елку, которая простоит, до конца новогодних каникул, надо знать несколько простых правил.

Во-первых, все ели делятся на два сорта. У первого дерево свежее с однородным цветом, ветви каждого яруса располагаются на одном уровне. У елей второго сорта ветки чаще всего растут неравномерно.

Чтобы выбрать новогоднюю ель, нужно в первую очередь посмотреть на срез ствола: если на нем есть кайма темного цвета шириной в несколько сантиметров, то такое дерево простоит недолго.

Можно несколько раз ударить стволом о землю: если иголки не осыпались, то ель свежая. У таких деревьев ветки гнутся легко. А если они хрустят и ломаются, то елку срубили давно.

Кроме того, можно растереть пальцами несколько иголок - в воздухе должен появиться душистый запах, а на коже остаться маслянистый след.

В квартире ель лучше всего поставить в ведро с водой или песком. В воду можно добавить таблетку аспирина, чтобы ствол не гнил, а также немного соли и сахара, которые обеспечат необходимое питание дереву.

Ни в коем случае нельзя устанавливать ель рядом с батареей или камином – она быстро высохнет и осыплется. Кроме того, ветки лучше опрыскивать водой, чтобы они дольше остались свежими.