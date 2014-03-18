Рабочие приступили к сносу павильонов Москворецкой плодовоовощной базы

Продавцы увозят товар с Московорецкой плодовоовощной базы

Рабочие приступили к разбору павильонов на Москворецкой плодовоовощной базе, сообщает телеканал "Москва 24".

Ранее администрация базы получила постановление о демонтаже строений. На освобождение павильонов давался срок до 12.00 18 марта. В настоящее время торговцы заканчивают вывозить товар.

Власти Москвы обратили пристальное внимание на овощебазы после проверки инцидента в Западном Бирюлеве. Тогда граждане разгромили местную базу, требуя выдать убийцу Егора Щербакова. Выяснилось, что руководство базы привлекало к работе нелегальных мигрантов и размещало товар без документов. Деятельность базы приостановлена.

Позже были организованы тщательные проверки всех рынков и овощебаз города. Так, решение о закрытии рынка "Москворецкое" было принято после нападения на активистов, выявлявших просроченный товар.

Напомним, что в настоящее время площадь плодоовощных баз в столице составляет более 830 тысяч квадратных метров. Столичные власти намерены закрыть три овощебазы, построенные еще в советское время, и создать три логических центра за пределами МКАД.