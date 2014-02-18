Рынок у метро "Царицыно" будет реорганизован

В Москве будет реорганизован рынок на Каспийской улице рядом с метро "Царицыно". Здесь планируется построить транспортно-пересадочный узел.

Об этом на круглом столе "Проблемы законности закрытия Царицынского продовольственного рынка" в Мосгордуме заявил заместитель главы департамента транспорта Гамид Булатов, сообщает Агентство "Москва".

Чиновник отметил, что на рынке должны сохраниться торговые площади, где жители района смогут покупать качественные продукты отечественных производителей по низким ценам. Он заверил, что рынок будет работать до того момента, пока у жителей и власти появятся совместные решения.

Ранее жители Царицыно собрали 2,5 тысячи подписей против закрытия рынка.

На время реорганизации рынка в Царицыно для жителей будет создана альтернатива, сообщил Агенству "Москва" гендиректор ОАО "РВ-Метро" Илья Шмыголь.

"В любом случае, должен быть пример Выхино, когда на время сноса рынка был реализован рынок "Экоферма", здесь должно быть сделано аналогичным образом. Понятно, что нельзя оставить какой-то район без продуктов питания", - пояснил он.



Также он отметил, что капитальный проект еще не утвержден, а критерием при проектировании будут общественные слушания. "Что касается капитального транспортно-пересадочного узла, то его строительство начнется не раньше, чем будет сделан проект планировки, разработана градостроительная документация, проведены соответствующие публичные слушания и все остальное - это перспектива не этого года", - уточнил Шмыголь.

Компания "РВ-Метро" была создана для реализации в Москве проектов транспортно-пересадочных узлов на базе железнодорожных вокзалов и станций метрополитена с обустройством прилегающих территорий и организацией дополнительных услуг для населения.