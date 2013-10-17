В Подмосковье в кратчайшие сроки закроют все нелегальные рынки

Фото: ИТАР-ТАСС

В Московской области в кратчайшие сроки закроют все нелегальные рынки. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, возле МКАД закрыто уже 11 незаконных торговых площадок. При этом из более 550 рынков, работающих в регионе, только 28 соответствуют нормам закона.

Брынцалов также отметил, что в регионе планируют запретить выдавать лицензию рынкам, расположенным вне капитальных строений, а также создать реестр недобросовестных предпринимателей и активнее привлекать к ответственности тех, кто устраивает на работу нелегальных мигрантов.

Он добавил, что в Московской области необходимо открывать центры для размещения нелегальных мигрантов, подлежащих депортации.

"К сожалению, в столице сегодня только один такой центр, рассчитанный на 400 мест, а в Подмосковье их только начинают создавать – по инициативе губернатора Московской области разрабатывается проект крупного центра содержания нелегалов", - добавил Брынцалов.