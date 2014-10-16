Первый блошиный рынок детских товаров откроется в столице

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

18 октября на территории детского центра "Живой дом" в Хлебном переулке на один день откроется блошиный рынок детских товаров, сообщается на страничке центра в Faceboook.

Посетители рынка смогут купить, продать или обменяться детской одеждой, игрушками и книгами. Одновременно в "Живом доме" пройдет концерт для детей и взрослых, а так же чаепитие и различные детские игры.

Детский центр "Живой дом" открылся осенью 2013 года в Хлебном переулке. Проект организовали москвичи Олег и Вера Степановы. "Живой дом" располагается в старинном деревянном особняке, который основатели отремонтировали собственными силами и куда впоследствии переехали.

Сейчас в центре постоянно действуют различные курсы и студии для детей: начиная от английского языка и математики, заканчивая гончарным делом и детским оркестром. Также там регулярно проводятся концерты и другие развлекательные мероприятия.

Рынок начнет работу в 13 часов и продлится до 17 часов. Вход свободный.

Отметим, что самый крупный блошиный рынок в Москве, ярмарка "Левша", находится в Новоподрезкове.

Достаточно известен и блошиный рынок на территории Измайловского кремля. Рынок работает каждую первую и третью субботу месяца на Школьной улице, открытый властями Москвы для поддержки пенсионеров и малоимущих жителей города.

Практически ежемесячно в мегаполисе проходят фримаркеты - ярмарки, основанные на принципиальном отказе от использования денег. Забрать вещь с такого мероприятия можно совершенно бесплатно.