Закрыт крупнейший подмосковный рынок "Абрамцево"

В Подмосковье закрыли один из крупнейших рынков "Абрамцево"

Самый большой в Подмосковье рынок "Абрамцево" на 102-м километре МКАД, где торговали продуктами и строительными материалами, закрыли после проверки. Комплекс работал более 10 лет, в нем располагалось около 600 палаток.

Контролирующие службы обнаружили, что на рынке отсутствует удобный подъезд, у продавцов нет кассовых аппаратов и разрешительной документации. Пристальное внимание инспекторов к торговой точке привлекли сразу несколько происшествий за последние месяцы. Так, в марте там был пожар, в результате которого погибли два человека, а в июне на рынке приостановили незаконную продажу рыбы и мяса.

Как рассказал первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, в настоящее время на рынке проводится работа по зачистке от мигрантов. Кроме того, вскоре начнется утилизация скоропортящихся продуктов, которыми там торговали.