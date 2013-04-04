Власти выбирают площадки для двух оптовых кластеров под Москвой

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют создать два оптово-логистических кластера вокруг Москвы. Соответствующее поручение ранее дал мэр Сергей Собянин. Пока рассматривается возможность строительства двух больших оптовых продовольственных комплексов на севере и на юге от МКАД, заявил заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов в интервью телеканалу "Москва 24".

Эти центры должны стать аналогом французского мега-рынка Rungis. По словам Андрея Шаронова, в настоящее время рассматриваются 15 участков, из которых в итоге выберут два. Власти Москвы пока не раскрывают, какие именно участки попали в шорт-лист, для того чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на землю, отметил чиновник.

На текущий момент рассматривается проект строительства двух таких оптовых рынков – один в районе Молжаниново, второй на территории Новой Москвы. Рынок в Молжаниново будет специализироваться на торговле с импортными продуктами, поступавшими в столицу из портов Санкт-Петербурга и Финляндии. Рынок в Новой Москве города будет ориентирован на продовольствие, поступающее в город из южных регионов России и Украины.

По словам заммэра, на сегодняшний день существует модель такого рынка, достигнуты предварительные договоренности с владельцами земли, инвесторами и с девелоперами, которые заинтересованы в развитии проекта.

При этом чиновник отметил, что Москва не намерена выступать в качестве инвестора строительства этих рынков, однако регулировать их деятельность город будет обязательно. "Хочу подтвердить, что для нас принципиально важно не имущественное участие в этом комплексе, а определение правил торговли и правил ценообразования и обеспечение свободы доступа производителей на эти торгово-логистические центры", - добавил заммэра.

Андрей Шаронов также добавил, что такие рынки начали появляться на Украине и в ряде других стран Восточной Европы. "На них есть четкий контроль государства за отсутствием монопольного положения отдельных поставщиков, отчего мы сейчас страдаем", - отметил чиновник.