"РГ": Около 100 туроператоров не смогут отправлять россиян за границу

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал о первом годе своей работы в кабинете министров

Исполняется год кабинету министров Дмитрия Медведева. В канун этой даты гостем "Делового завтрака" в "РГ" стал вице-премьер Аркадий Дворкович, курирующий в Белом доме реальный сектор экономики. Он рассказал о том, как работал кабинет министров все это время, поделился тем, как переживает правительство участившуюся в последнее время критику, оценил "наследство", оставленное ушедшим в отставку Владиславом Сурковым, и поведал о тонкостях работы топливно-энергетического комплекса.

Сергей Лавров рассказал, о чем они с Джоном Керри договорились по Сирии

После встречи за полярным кругом в шведском городе Кируна с госсекретарем США Джоном Керри глава российского МИДа Сергей Лавров ответил на вопросы корреспондента "РГ" на высоте 10 350 метров.

Из-за проблем с кадастровой оценкой недвижимости ведение нового налога могут отложить

Введение налога на недвижимость на территории всей страны, скорее всего, снова отложат — до 2018 года. Об этом сообщил глава минэкономразвития Андрей Белоусов. Но расслабляться гражданам не стоит. Регионы все равно смогут его вводить, как сказал министр, "по мере готовности" со следующего года.

Создана уникальная база данных с личным делом на каждого гастарбайтера

В России находится 10,8 миллиона гастарбайтеров. Точную цифру помогла определить созданная в Федеральной миграционной службе уникальная база данных, аналогов которой нет ни в одной стране мира. По словам главы ведомства Константина Ромодановского, в ней есть досье на каждого приезжего.

Рыбалку снова делают платной

Многострадальный проект закона о любительской рыбалке снова отправлен на доработку. На этот раз подводным камнем стала норма об объеме участков для платной рыбалки. Если принять документ в нынешнем виде, считают некоторые эксперты, то деньги будут взимать за ловлю рыбы в большинстве водоемов страны.

СМИ получат рекомендации по маркировке фильмов и передач

Администраторы видеосервисов должны дать возможность пользователям жаловаться на выложенный у них вредоносный контент, предлагает Роскомнадзор. С 1 июня в стране стартует информкампания, цель которой — противодействовать насилию в средствах массовых коммуникаций. Будут организованы обучающие мероприятия для всех, чья деятельность так или иначе связана с детьми, разъясняться особенности законодательства о защите детей, даваться рекомендации, как реагировать на его нарушения.

Пропускную способность платного участка трассы М-4 "Дон" увеличили вдвое

Пробки на платном участке федеральной трассы М-4 "Дон" ликвидированы. Заторов не было даже вечером в последний рабочий день недели. Пропускная способность платного участка 48 километр —71 километр автодороги в Московской области увеличена в два раза. Раньше пробки возникали из-за очередей в пунктах оплаты — шлюзах. Теперь их стало в два раза больше, 28.

Минфин определился с размером компенсационного фонда для страхования перевозчиков

В компенсационном фонде для страхования ответственности перевозчиков к 31 марта 2014 года должно быть не меньше одной копейки на каждого пассажира. Проект приказа об утверждении размеров фонда, к помощи которого будут прибегать, если на транспорте произойдет ЧП, а страховая компания окажется не в состоянии выплатить компенсации пострадавшим пассажирам, опубликовал на своем сайте Минфин. Фонд должен наполняться из ежеквартальных отчислений страховых компаний.

Около 100 туроператоров с июня не смогут отправлять россиян за границу

У туроператоров, не вступивших в ассоциацию "Турпомощь", есть шанс успеть сделать это до 1 июня, а не до 15 мая, как планировалось ранее. По просьбе руководства "Турпомощи", им продлили срок. Об этом сообщил исполнительный директор объединения Вячеслав Басов.

В ГАИ появились стюарды

Суббота во всех столичных подразделениях ГИБДД, которые занимаются регистрацией транспорта и экзаменационной работой, ознаменовалась нововведением. В подразделениях появились новые сотрудники в красных жилетах. Это - консультанты.

Во Франции дали "зеленый свет" гей-бракам и усыновлению детей гей-парами

Закон "Брак для всех", который легализует во Франции супружеские союзы между лицами одного пола и открывает перед ними право на усыновление детей, стал реальностью. Сразу после того, как он был признан Конституционным советом "соответствующим" Основному закону Пятой республики, документ без промедления подписал Франсуа Олланд.

