Новые веяния в русском языке, или Ты кто такой - давай, до свидания!

Тимати. Фото: ИТАР-ТАСС

Минувший год пополнил разговорный язык россиян новыми словами и выражениями. Подборку сделала газета "Вечерняя Москва".

Первое место в рейтинге по праву принадлежит слову "блястящий". Оно ушло в народ после того, как спортивный комментатор канала НТВ+ Роман Нагучев во время матча Аугсбург – Гамбург в прямом эфире сначала непроизвольно произнес нецензурное слово, однако быстро исправился и креативно исправил ситуацию.

Далее следует выражение "врать как древний майя". Совсем недавно весь мир ожидал конца света, коего не произошло. По распространенной версии, глобальную катастрофу 21.12.12 якобы предсказали майя, однако ученые не раз заявляли, что никаких подобных пророчеств древняя цивилизация не оставила, и знаменитый календарь не был продолжен в связи с окончанием очередного пятитысячелетнего этапа исчисления времени.

Слово "выделенка" в 2012 году расширило область своего применения. Если раньше так в разговорной речи называли выделенный интернет, то теперь так именуют еще и выделенные для общественного транспорта полосы столичных трасс.

Танцевать гангнам стайл – именно так теперь можно называть неказистые, но очень смешные танцы. Основоположником стиля является южнокорейский певец PSY. Оказавшись в интернет-видеохостинге, его клип набрал 700 миллионов положительных оценок, чем заслужил попадание в Книгу рекордов Гиннесса.

Не могли не "засветиться" в рейтинге и порядком набившие оскомину Pussy Riot. Девушек можно смело называть кощуницами – это слово вошло в оборот после фильма журналиста Аркадия Мамонтова "Провокаторы".

Одним из самых укоренившихся в языке выражений стало "Ты кто такой? Давай, до свидания!". Реплика стала популярной в результате публичных разбирательств рэпера Тимати и певца Филиппа Киркорова в блогах, результатом которых стал этот видеоролик.

"Упоротый лис" стал нарицательным выражением для обозначения отрешенного от мира человека. Этот лис – плод трудов 26-летней британки Адель Морзе. Девушка увлекается созданием чучел, и первой ее крупной работой стала именно лиса. Однако девушка нарушила технологию, и животное скривило. Морзе придала своему творению сиротливую позу и выложила на продажу в интернет – и уже через два дня лис обрел бешеную популярность в рунете.

Выражение "молчать как "Фобос-грунт" разошлось после неудачной попытки России запустить межпланетную станцию. Вскоре после запуска "Фобос-грунт" перестал подавать сигналы, после чего рухнул в воды Тихого океана.

И немного об английском фольклоре с русским оттенком. Слово "Кержаков" активно распространилось в заграничных соцсетях, оно обозначает удар мимо ворот. Дело в том, что в 2012 году форвард сборной России Александр Кержаков установил антирекорд чемпионатов Европы. В матче против Чехии он пробил по воротам соперника семь раз, но не попал в створ ворот.

