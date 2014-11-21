Круглый стол: будущее русского языка в СНГ

Фото: ТАСС/Карпов Сергей
В понедельник состоится круглый стол, где речь пойдет о нормах русского языка и особенностях их применения в СНГ. Основные вопросы: каковы региональные особенности использования русского языка и как сохранить грамматическое единство русскоязычных СМИ. К участию, в частности, приглашен Павел Лекант, под редакцией которого выходят все основные пособия по русскому языку с 1980-х годов.
Прямую трансляцию дискуссии смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13:00.
- Когда: 24 ноября
- Кто: Павел Лекант и другие эксперты
- Что: дискуссия о состоянии русского языка в странах СНГ
- Кому смотреть: неравнодушным