Круглый стол: будущее русского языка в СНГ

Фото: ТАСС/Карпов Сергей

В понедельник состоится круглый стол, где речь пойдет о нормах русского языка и особенностях их применения в СНГ. Основные вопросы: каковы региональные особенности использования русского языка и как сохранить грамматическое единство русскоязычных СМИ. К участию, в частности, приглашен Павел Лекант, под редакцией которого выходят все основные пособия по русскому языку с 1980-х годов.

Прямую трансляцию дискуссии смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 13:00.