21 ноября 2014

Культура

Круглый стол: будущее русского языка в СНГ

В понедельник состоится круглый стол, где речь пойдет о нормах русского языка и особенностях их применения в СНГ. Основные вопросы: каковы региональные особенности использования русского языка и как сохранить грамматическое единство русскоязычных СМИ. К участию, в частности, приглашен Павел Лекант, под редакцией которого выходят все основные пособия по русскому языку с 1980-х годов.

  • Когда: 24 ноября
  • Кто: Павел Лекант и другие эксперты
  • Что: дискуссия о состоянии русского языка в странах СНГ
  • Кому смотреть: неравнодушным

