18 апреля 2015, 11:01

В столице текст "Тотального диктанта" прочтет Дима Билан

Жители 58 стран напишут "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) прочитает Дима Билан, сообщает телеканал "Москва 24".

Уже два года подряд университет становится местом проведения диктанта для всех желающих. Всего в МПГУ будет три "диктатора". К известному певцу присоединятся литературный критик и телеведущий Александр Архангельский и литературный критик Галина Юзефович.

Ранее сообщалось, что тотальный диктант в Москве в 2015 году можно будет написать в более чем сорока библиотеках столицы. Возможность написать диктант в библиотеке рядом с домом расширит число потенциальных участников и позволит практически всем москвичам принять участие в акции в поддержку грамотности и культуры речи.

Полный список библиотек, в которых можно написать диктант, можно посмотреть здесь.

Как подготовиться к тотальному диктанту

Москвичи напишут "Тотальный диктант" сегодня, 18 апреля. Начало проведения акции – 15 часов, сбор участников – в 14 часов. Диктант стартует одновременно на всех площадках столицы.

Одним из чтецов диктанта в этом году станет популярный телеведущий и журналист Владимир Познер. Кроме Познера, диктант будут диктовать шоумен Антон Комолов, музыканты Алексей Кортнев, Диана Арбенина, Noize MC, телеведущая Ольга Шелест, экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности. Это добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира.

Как правило, текст для диктанта пишут известные писатели: в 2010 году автором был Борис Стругацкий, в 2011 году – Дмитрий Быков, в 2012-м – Захар Прилепин, в 2013-м – Дина Рубина, а в 2014-м – Алексей Иванов.

