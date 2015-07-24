Курс доллара на торгах превысил 58 рублей

Рубль обновил четырехмесячный минимум к доллару в ходе торгов на Московской валютной бирже. Российская валюта упала ниже отметки в 58 рублей за доллар, следует из данных ММВБ.

Доллар подскочил в стоимости на 16 копеек до 58 рублей и 1 копейки, а евро – на 9 копеек до 63 рублей 70 копеек.

Таким образом, курс доллара обновил четырехмесячный максимум, в последний раз он находился на отметке в 58 рублей в марте, когда стремительно дешевел.

Сейчас наблюдается обратная тенденция, доллар дорожает на фоне дешевеющей нефти, цена которой составляет примерно 55 рублей за баррель. Не помогло "черному золоту" даже решение долгового кризиса в Греции.

Отметим также, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на семь рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.

В то же время Центробанк постепенно снижает ключевую ставку (процент, под который регулятор выдает кредиты банкам). 30 января ее снизили с 17 до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, 30 апреля – до 12,5 процента и 15 июня – до 11,5 процента годовых.