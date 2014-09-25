Градусники, барометры и жидкое мыло: что исчезнет после отказа России от ртути

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь со среды на четверг Россия подписала Минаматскую конвенцию по ртути. Таким образом, наша страна обязалась к 2030 году полностью отказаться от производства изделий, содержащих ртуть, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Председатель совета Социально-экологического союза Святослав Забелин рассказал M24.ru, зачем это было сделано и чем заменить привычные бытовые приборы, содержащие ртуть.

"Подписание конвенции можно расценивать только положительно, ведь ртуть совсем не безопасный металл. К сожалению, для повышения энергоэффективности сейчас активно внедряются энергосберегающие ртутные лампы. А ведь их необходимо специальным образом утилизировать, иначе загрязнение окружающей среды неминуемо", - подчеркнул Забелин.

Эколог отметил, что одно из ключевых направлений в вопросе охраны окружающей - внедрение раздельного сбора мусора. "Ртутосодержащие предметы, будь то градусники или лампы, нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. К сожалению, пока в Москве специальных контейнеров для сбора опасных отходов я не встречал", - отметил Забелин.

Тем не менее, пункты для раздельного сбора мусора в столице уже создаются. 22 сентября пять таких точек открылось в Тимирязевском районе в рамках эксперимента. А в мае этого года в Москве заработали 1300 пунктов для сбора отработанных ртутных ламп.

Если говорить о бытовой стороне, то при реализации положений Минаматской конвенции из продажи исчезнут:

ртутные градусники

энергосберегающие лампы

солевые батарейки

ртутосодержащее мыло

приборы для измерения давления, содержащие ртуть

Впрочем, по словам Забелина, россияне вряд ли почувствуют на себе эти перемены. "Градусники и сейчас уже делают без применения ртути, так что основным вопросом является не проблема замены ртути, а именно утилизация отходов", - подчеркнул он.

С лампами еще проще, большинство россиян до сих пор используют в домах обычные лампы накаливания. В них используется нить из вольфрама или любого другого тугоплавкого металла. Вред для окружающей среды от таких ламп гораздо меньше. А для желающих экономить электричество лучше подойдут светодиодные лампы - они стоят побольше обычных энергосберегающих, но служат дольше и позволяют экономить еще больше эелектроэнергии.

Ртуть в батарейках используется в качестве дополнительного компонента. В тех же щелочных батарейках ее в большинстве случаев нет. Чтобы определить, содержится ли в батарейке ртуть, посмотрите на упаковку, там должна быть маркировка Hg-0 или, соответственно, указано содержание ртути (Hg).

Отдельный вопрос - мыло и косметика. Ртуть и различные ртутосодержащие компоненты довольно часто входят в состав кремов для отбеливания кожи, а также средств для борьбы с прыщами. Впрочем, не стоит отчаиваться - рынок косметики не испытывает недостатка в товарах. Существует большое количество кремов и мазей, которые не содержат ртути. Кстати, если злоупотреблять ртутосодержащими кремами, можно заработать почечную недостаточность.

Что касается приборов для измерения давления, то медики обещают найти альтернативу ртути. В принципе, в барометрах может использоваться медицинский спирт, который неплохо заменяет ртуть, но в таком случае измерения становятся несколько менее точными.

В июле этого года глава кабинета министров России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении России к Минаматской конвенции. Эта конвенция, получила название по наименованию города в Японии, где впервые описали симптомы отравления ртутью. Она регламентирует поэтапный отказ от опасного вещества. В частности, с производства снимут медицинские термометры, приборы для измерения давления и люминесцентные лампы, которые содержат ртуть. Все они будут заменены аналогами, не содержащими вредных веществ.

В соответствии с подписанным документом к 2018 году в России прекратят производить ацетальдегид с применением ртути в качестве катализатора, а в 2025 году - хлорщелочь. В особых случаях допускается использование ртути в медицинских приборах до 2030 года.

Напомним, в 1956 году японские исследователи столкнулись со странной болезнью. Прежде всего неизвестный возбудитель поражал центральную нервную систему, человек становился забывчивым, у него нарушалась речь, зрение и слух. Долгое время считалось, что заболевание является инфекционным.

Затем обнаружилось, что причиной болезни является отравление ртутью - все заболевшие употребляли в пищу рыбу и морепродукты из залива, загрязненного ртутью.