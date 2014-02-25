Виктор Янукович. Фото: ИТАР-ТАСС

Отстраненный Верховной радой Украины от должности президента Виктор Янукович объявлен в розыск. Генпрокуратура Украины подозревает его в организации массовых убийств, сообщает РИА Новости.

Суд принял решение о задержании Януковича. Розыском Януковича занимаются подразделения Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины.

Между тем, местонахождение Януковича по-прежнему неизвестно. По данным СМИ, в последний раз его видели в Крыму, где он садился в бронированный автомобиль, который направился в сторону аэропорта. По другой информации, которая также появлялась в украинских средствах массовой информации, Янукович скрывается в Харькове или Донецке.

Генпрокурор Украины Олег Махницкий заявил, что список лиц, которых планируется привлечь к ответственности в рамках возбужденного дела, может увеличиться. Он добавил, что суд вынес постановление о задержании Януковича и заключении его под арест.

По последним данным, в результате столкновений между демонстрантами и силами правопорядка на Украине пострадало 748 человек. С начала акций протеста погибли 82 человека, сообщает Минздрав Украины.

Напомним, 22 февраля парламент Украины проголосовал за отставку Виктора Януковича и назначил выборы президента на 25 мая.