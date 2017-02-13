Младенца бросили на подоконнике жилого дома на юге столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полиция разыскивает родителей новорожденного младенца, которого те оставили на подоконнике одного из домов на юге столицы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Малыша нашла одна из жительниц дома № 37А на Ленинском проспекте. Инцидент произошел вечером 12 февраля.

Прибывшие на место сотрудники полиции вызвали наряд скорой помощи. Младенца увезли в больницу. Малыш находится в одном из специализированных учреждений.

Полицейские просят горожан помочь с поиском родителей ребенка. Приметы новорожденного: азиатской внешности, на вид ему около десяти дней, был завернут в синюю пеленку.

Сообщить любые сведения о ребенке или его родителях можно по телефонам: 8 (499) 123-62-47, 8 (499)123-65-48 или в службу "102" (с мобильного "112").