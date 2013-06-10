Затянувшиеся прятки: что делать, если пропал ребенок

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 6 июня в столице пропал 12-летний Антон Огарков. Мальчика нашли. В понедельник, 10 июня, нашли трехлетнего мальчика, который потерялся накануне. К сожалению, такие случаи не редкость: дети пропадают довольно часто, и не всех из них удается найти. Каждые полчаса в России пропадает один ребенок, то есть теряются 48 детей в сутки. Четверо из них пропадают навсегда. Такую статистику приводит поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". M24.ru рассказывает, что делать, если пропал ребенок.

Если вы обнаружили, что ребенка нигде нет, не паникуйте, ведь действовать необходимо очень быстро. Сначала надо записать точное время, когда вы поняли, что ребенок исчез. Затем — проверить в доме шкафы, корзины с бельем и любые потаенные уголки. Возможно, он просто играет с вами в прятки. Если это не дало результатов, свяжитесь с друзьями ребенка и соседями: возможно, он в гостях.

Если и там не удалось найти ребенка, нужно подавать заявление в полицию. Составьте подробное описание одежды и обуви ребенка и его особых примет, добавьте его фотографию, сделанную не ранее полугода назад.

В полиции обязаны принять ваше заявление, вам не могут отказать, даже если с момента исчезновения ребенка прошло меньше суток. Если заявление не принимают, это нарушение закона. Пригрозите дежурному полицейскому, что будете жаловаться вышестоящему начальству или в прокуратуру. Запишите регистрационный номер заявления и фамилию принявшего его сотрудника.

Надо постараться спокойно ответить на вопросы полицейских, даже если они покажутся вам странными и неуместными. Не нужно скрывать информацию о подозрительных знакомых своего ребенка и о его вредных привычках. Если у ребенка были конфликты с вами или в школе, об этом также необходимо сообщить. Вспомните малейшие детали: был ли пропавший чем‑то расстроен или напуган, и не показалось ли вам его поведение в последние дни странным. Если вы подозреваете кого-то, кто может быть причастен к пропаже ребенка, расскажите об этом полиции.

Не лишним будет запросить распечатку последних звонков ребенка у сотового оператора, если его номер оформлен на вас. Очень внимательно опросите тех, кто видел ребенка незадолго до исчезновения, узнайте, что говорил ребенок, в каком он был настроении и т.д. Обязательно записывайте всю полученную информацию.

К поискам ребенка надо привлечь как можно больше людей. По согласованию со следователем, напишите сообщение о пропаже в социальных сетях. К сообщению приложите фото ребенка и подробную информацию о том, где его видели в последний раз, во что он был одет, опишите его приметы, укажите свой контактный телефон. Также можно обратиться в редакцию местного телеканала с просьбой показать фотографию пропавшего в ближайшем выпуске новостей.

"Максимальное приближение": поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Позвоните волонтерам, которые занимаются поиском людей. Они распространят листовки и сообщения в интернете. Среди наиболее активных волонтерских организаций: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", связаться с которым можно по круглосуточному телефону 8(495) 646-86-39 и номеру горячей линии 8 800-700-54-52; содружество "Поиск пропавших детей", куда можно обратиться по телефону 8(499) 686-02-01; сообщество в Facebook "Найти Ребенка", поисково-спасательный отряд "Полярная звезда" (телефон 8 (495) 410-22-25).

Кроме этого, стоит всегда иметь под рукой следующие телефоны:



Бюро регистрации несчастных случаев: 8(495) 688-22-52, 8(495) 684-00-25, (8495) 684-31-39;

Круглосуточная центральная справочная "Скорая помощь", информация о выездах и госпитализации пациентов в больницы города в течение суток, за прошедшие сутки и более: 8(495) 445-57-66, 8(495) 445-01-02, 8(495) 445-02-13;

Дежурная часть ГУВД: 02; Управление уголовного розыска: 8(495) 694-94-70;

Центр временного содержания для несовершеннолетних: 8(495) 201-90-11.

Также для поиска людей в структуре московского ГУ МВД было создано специальное подразделение — Бюро регистрации несчастных случаев. Туда необходимо обращаться родственникам и близким пропавших по круглосуточному многоканальному телефону 8(495) 688-22-52. Там также ведется личный прием граждан и работа с письменными обращениями.

Специалисты отряда "Лиза Алерт" советуют всегда иметь свежие фотографии ребенка, а также фотографировать подошву обуви, предназначенной для походов и прогулок; вложить в одежду ребенка визитку с контактами взрослых; одевать ребенка в яркую верхнюю одежду, потому что так его легче будет увидеть в толпе; подключить сервисы мониторинга местонахождения ребенка на мобильных телефонах.

Чтобы свести к минимуму вероятность исчезновения ребенка, полицейские советуют следовать нескольким простым рекомендациям: не оставлять маленьких детей без присмотра; не доверять малознакомым людям присматривать за детьми; всегда помнить, в какой одежде ребенок вышел из дома, уточнять, куда и с кем он отправился; интересоваться кругом знакомых своих детей, их местом жительства и телефонами; обучить детей поведению в нестандартных ситуациях.

По статистике, большинство пропавших детей удается найти менее чем через двое суток после исчезновения.

Григорий Медведев